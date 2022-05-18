Депутат предложил отдавать государству 70% в разработке всех месторождений

Депутат Султанбай Айжигитов из парламентской фракции "Ыйман Нуру" сегодня во время обсуждения поправок к ряду законов, регулирующих разработку полезных ископаемых в республике, высказал мнение, что доля Кыргызстана при разработке месторождений должна составлять 70 процентов, доля инвестора - 30 процентов. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Отметим, сегодня депутаты ЖК рассмотрели законопроект "О внесении изменений в законы "О недрах", "О соглашениях о разделе продукции при недропользовании" во втором чтении.

Документом в частности предлагается внести изменения в Закон "О недрах". Поправки предполагают, что победитель аукциона или конкурса по предоставлению права пользования крупными и средними месторождениями золота, в том числе иностранный инвестор, обязан создать в КР юрлицо с обязательным долевым участием государства не менее 30 процентов для оформления на него лицензии на право пользования недрами.

Кроме того, в Законе "О соглашениях о разделе продукции при недропользовании" предлагается изменить пункт, связанный с разделом производимой продукции. Уточняется, что раздел должен производиться в соответствии с соглашением в зависимости от геолого-экономической и стоимостной оценок месторождения полезных ископаемых, технического проекта, показателей технико-экономического обоснования соглашения. При этом доля Кыргызстана в произведенной продукции должна составлять не менее 30 процентов.

Как указывали инициаторы, проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере регулирования отношений, возникающих при пользовании недрами у государства с физическими и юридическими лицами, инвесторами.