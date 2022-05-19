МЧС продолжает ликвидацию последствий наводнения в Баткенской области

Вчера, 18 мая, около 13 часов 30 минут из-за сильных дождей в городе Кадамджае паводковые воды затопили дворы жилых домов и социальных объектов. К ликвидации последствий привлечены спасатели МЧС по Баткенской области во главе с начальником управления полковником О.Э. Пазыловым.

Сегодня, 19 мая, с 8 часов к очистительным работам привлечены четыре спасателя в детский сад "Солнышко". Четыре спасателя работают в Кыргызском лицее, двенадцать спасателей привлечены к очистительным работам по улице Звездной, восемь спасателей работают на улице Ермек Бий и четыре спасателя на улице Нуридина Улакчи.

Также к работам по послепаводковому восстановлению 11 мая были привлечены грузчик и 10 жителей села Бойжой Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района.