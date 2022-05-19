В Индии женщина 36 лет притворялась мужчиной, чтобы вырастить дочь одной

В Индии женщина по фамилии Петчиаммал 36 лет выдавала себя за мужчину, чтобы работать и воспитывать ребенка в одиночку в патриархальном обществе. Индианка раскрыла себя лишь тогда, когда дочь выросла и вышла замуж. Об этом пишет Oddity Central.

Петчиаммал забеременела в 20 лет и прожила с супругом всего 15 дней – супруг скончался от инфаркта.

После родов девушка устроилась на работу сразу в несколько мест: на стройку, в отель и кафе. Петчиаммал ежедневно сталкивалась с домогательствами и сексистскими комментариями. Ей это надоело, и она решила кардинально измениться.

Девушка пришла в храм, остригла волосы, сменила сари на рубашку с брюками и взяла себе мужское имя Мутху.

"Только близкие знали, что я женщина. Я выполняла самые разные работы: была маляром, делала чай, лепила паротту. Я экономила каждую копейку, чтобы обеспечить моей дочери безопасную и надежную жизнь", - рассказала Петчиаммал.

Она притворялась мужчиной почти 40 лет и только недавно раскрыла правду о себе. Несмотря на поддержку миллионов людей, женщина решила оставаться Мутху до конца жизни. Ведь именно в этом образе она смогла дать своему ребенку все.