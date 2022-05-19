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Выявлен канал незаконной миграции граждан КР в страны Европы и США

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- Асия Канаева
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Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики выявлен устойчивый канал организации незаконной миграции, незаконного ввоза и вывоза мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что гражданка Кыргызской Республики А.Н., 1986 года рождения, - директор ОсОО "Международный образовательный центр "Грин Лайт Компании" занималась трудоустройством граждан за рубежом. А.Н., не имея разрешения на право трудоустройства кыргызстанцев за рубежом, собрала группу граждан КР в количестве 10-15 человек (среди них были и дети) с целью переправки их в страны Европы и США. Группа незаконно пересекла государственную границу, после чего была переправлена в Молдову через территорию Украины.

А.Н., вступив в сговор с иностранными гражданами и продержав кыргызстанцев в Молдове около 4-5 месяцев, неоднократно круизными и грузовыми лайнерами пыталась переправить их в США и Европу. В результате на граждан Кыргызстана правоохранительными органами Молдовы были возбуждены уголовные дела, и их депортировали.

По предварительным данным, А.Н. завладела денежными средствами в сумме примерно 5 миллионов сомов. 14 мая 2022 года при пересечении государственной границы Кыргызской Республики в международном аэропорту "Манас" ее задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 часть 2 ("Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов") УК КР. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

В целях установления причастности задержанной или компании "Грин Лайт Компании" к аналогичным преступлениям граждан, пострадавших от ее действий, просят звонить по телефонам: 102 или (0702)828-028, (0703) 558-125.


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URL: https://www.vb.kg/418188
Теги:
МВД, трудовая миграция
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