В чьих интересах работает Комиссия по жалобам на СМИ?

В чьих интересах работает Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ в Кыргызстане? Таким вопросом невольно задаешься, когда узнаешь, что, к примеру, жалоба жительницы Бишкека Умай Арыковой на ряд СМИ до сих не рассмотрена. И это при том, что до этого общественный орган всегда быстро реагировал на различные жалобы на СМИ.

Для начала давайте разберемся что это за Комиссия? Итак, этот общественный орган регулируют вопросы, связанные с жалобами на СМИ, не доводя дело до судебных разбирательств. Члены ее избираются на 3 года. Комиссия работает на основе Этического кодекса журналиста Кыргызстана, который состоит из 23 статей.

Напомним, что 23 марта на медиафоруме в Бишкеке был избран новый состав этой Комиссии. Из 30 кандидатов путем тайного голосования были выбраны 13 членов, в которую вошли 6 журналистов и 7 представителей гражданского общества и медиаструктур.

Избрать то избрали, а работать ее члены, видимо, не особо торопятся, потому как месяц назад поступило это заявление сразу на три издания: Kloop, Kaktus.media и "Азаттык".

В жалобе отмечалось, что "18 апреля сразу три крупных уважаемых и независимых ресурса выпустили новость с идентичными заголовками, которые искажают информацию, вводят в заблуждение читателей, а также нарушают статью 9 Этического кодекса журналиста".

"Указывая место рождения и этническую принадлежность погибшего российского солдата, журналисты искажают информацию, ради кликабельности материала в кыргызстанском сегменте соцсетей. Это сознательная манипуляция вводит в заблуждение читателя, который может посчитать, что это наш гражданин погиб, участвуя в войне в Украине. Это, в свою очередь, может вызвать взаимную ксенофобию как у кыргызстанских граждан, которые могут посчитать, что нашего гражданина убили в Украине, так и у украинских читателей, что наши солдаты участвуют в войне на стороне России", - считает Умай Арыкова.

Комиссия обещала, что рассмотрит жалобу на ближайшем заседании, однако, как говорится, "воз и ныне там". Медлительность членов общественного органа по рассмотрению данного заявления наводит на мысль, что в этом не исключено есть определенный интерес. Почему, спросите вы. Давайте посмотрим на состав Комиссии по жалобам на СМИ.

В нее вошли журналисты Али Токтакунов, Асель Сооронбаева, Омурбек Сатаев, Кайыргуль Урумканова, Семетей Аманбеков и Дилбар Алимова, а также представители гражданского общества и медиаорганизаций – Тамара Валиева, Авланбек Жумабаев, Нургуль Абдыкеримова, Алмаз Исманов, Данияр Садиев, Нурбек Токтакунов и Наргиза Нанакеева, которые, как известно, в той или иной мере связаны с грантами из-за рубежа. Поэтому их нежелание рассматривать жалобу на СМИ от Умай Арыковой, можно расценивать как тот факт, что "рука руку моет". Вот вам и беспристрастность по-журналистски.

Также стоит обратить внимание и на сам общественный фонд "Центр Медиа Развития", который курирует работу Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ. Так вот не так давно это организация получила грант в размере 94 тысяч долларов от Национального фонда демократии (NED), который в свою очередь финансируется преимущественно Конгрессом США. Комментарии, здесь, как говорится, излишни.

Напомним, жительница Бишкека Умай Арыкова подала жалобу на СМИ, которые опубликовали новость, практически, с идентичным заголовком: "В Украине погиб уроженец Кыргызстана".