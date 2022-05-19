Риски от биологических лабораторий в Кыргызстане понимают

В последние 15 лет США начали интенсивно открывать биологические лаборатории по всему миру и в больших количествах. Что, соответственно, требует огромных денежных средств. Неужели в наши дни риск распространения опасных заболеваний настолько усилился, что требует такого усердия и такой поспешности? И почему этим занимается только США, не вынося эту задачу на мировой уровень и требуя поддержки у остального мира? Вот здесь-то и скрывается весь секрет.

США не то что бы делятся проблемой с другими странами, они даже остальных близко не подпускают к своим лабораториям. Конечно, стоит отметить, что в разных странах фигурируют лаборатории Канады, Германии, Великобритании. Но это все под патронажем США и под чутким их руководством. Точнее даже, перечисленные страны - это просто ширма. Вся работа в лабораториях ведётся исключительно американскими сотрудниками.

На первый взгляд можно только порадоваться усердию США и поблагодарить их за беспокойство о судьбе всего человечества. Но не все так однозначно. Оказавшиеся на руках российской стороны множества документов из лабораторий, расположенных на Украине, показывают, что эти биолаборатории - не панацея, а наоборот, угроза. Это подтверждают чиновники США самого высокого ранга. В частности, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила: "Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил".

Какие исследования проводились в данных лабораториях, если США так боялись попадания к русским материалов из них? Появляется и такой вопрос: зачем США столько биолабораторий на Украине? А их, по последним данным, не менее пятнадцати.

Теперь уже стало известно, что на таких секретных объектах США разрабатывали новые виды биологического оружия. А раскиданность по миру этих лабораторий говорит о том, что США готовятся таким образом контролировать весь мир. Россия выразила готовность предоставить мировому трибуналу все документы из "украинских" лабораторий, доказывающих намерения США. В лабораториях ведь не просто изготавливались штаммы различных опасных болезней, но и проводились локальные эксперименты над местным населением или подконтрольными военными. Точнее военными, подконтрольных стран, на чьей территории находятся эти лаборатории. Вспышки болезней зафиксированы во всех странах, где они имеются: в Азербайджане, Грузии, Украине, Казахстане. Ну и, конечно, в Китае, что перекинулось на весь мир.

Теперь стало известно, что экспериментируются разные виды распространения болезней. Как через грызунов, что имеет начало ещё с первой мировой войны, так и через перелетных птиц, летучих мышей и даже трудовых мигрантов. Имеется информация, что в лабораториях на Украине велись разработки о заражении людей, проживающих только на определенной территории, и даже людей только определенной генетики. Конечно, сейчас такое пока невозможно. Но исключать, что в самое ближайшее время такое будет достигнуто, не следует. Развитие науки идёт очень стремительно.

Почему эти лаборатория финансируются через частные американские компании? Если работа ведётся во благо, зачем США скрывают, что этим занимается именно государство? Только ли дело в личном финансовом интересе крупных чиновников, которые через эти компании пополняют свой карман? Скорее всего, нет. Делается это для того, чтобы, наоборот, завтра можно было бы легко скрыть свою причастность. Делать "морду кирпичем" Америка умеет.

Также и у нас в регионе есть свои проблемы в виде нескольких лабораторий на территории Казахстана. Речь идет о Казахском научном центре карантинных и зоноозных исследований имени Айкимбаева, на базе которого функционирует Центральная референс-лаборатория). США помогли Казахстану ликвидировать бывшие четыре местные лаборатории, предложив вместо них сотрудничество под своим патронажем. То, что власти Казахстана не позволили во время январских беспорядков нынешнего года силам ОДКБ взять под охрану данную биолабораторию, наталкивает на определенную мысль. Наверное, хозяевам, то есть, американцам, было что скрывать.

Аналогичную биолабораторию США планировали открыть и в Кыргызстане. Правда, здесь это делалось под маской правительства Канады. Сразу после госпереворота в 2010-году американцы, считая, что временная власть особо не будет разбираться и вникать, попытались под благим предлогом протащить проект постройки биолаборатории прямо в центре Бишкека. Но с легкой руки помощника президента, который своевременно уяснил опасность данного дела, информация просочилась в местные СМИ. В не особо распространенное время для соцсетей, СМИ Кыргызстана удалось растормошить и поднять весь народ страны против постройки лабораторий. И не только в столице, но и в любом регионе страны. Очень надеюсь, что власти страны никогда не пойдут против желания своего народа и даже в будущем не сделают такой опрометчивый шаг.

Но риски для нашего региона все-таки существуют за счет имеющейся биолаборатории в Алматы. Ведь этот город Казахстана расположен всего в 200 километрах от нашей границы. Ну а с нынешними разработками никакие условные границы для распространения опасных болезней не проблема.

Напомню, в 2013-году в Кыргызстане была зафиксирована вспышка бубонной чумы, полностью взятой под контроль при СССР. На лечение попали более 150 человек. И не факт, что такое не повторится, как закамуфлированная тактика США на подталкивание нас к сотрудничеству по биолабораториям.

Изучение крови местного населения и частая переправка такого биоматериала в лаборатории, расположенные в Европе, указывает на разработки в отношении каждого региона или даже отдельной страны. Как указывалось выше, документы, полученные в лабораториях Украины, полностью подтверждают это.

Надеюсь, на проходящем саммите ОДКБ будут приняты решения о совместной защите от биологического оружия. Что позволит нам самим сообща заниматься своей безопасностью, имея все гарантии, что такие "лаборатории" не будут использованы против нас.

Эдиль Марлис уулу