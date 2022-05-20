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Глава здравоохранения ознакомился с работой туберкулезной службы Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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С 16 по 20 мая министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев находится с рабочей поездкой в Федеративной Республике Германия, где он ознакомился с лабораториями туберкулезной службы городов Гаутинг, Аугсбург, Штудгарт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, визит проходил в рамках рабочего плана USAID ETICA на 2022 год с участием делегаций из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

Участники данного мероприятия смогли ознакомиться с практикой управления лабораторией, системой логистики образцов и функционированием лабораторной информационной системы в Институте микробиологии и лабораторной медицины.

"Кыргызстан в сотрудничестве с партнерами по развитию достиг значительных успехов в борьбе против туберкулёза. Снизили смертность и повысили уровень успешности лечения. Техническая поддержка USAID помогла Министерству здравоохранения КР улучшить координацию помощи между разными звеньями системы здравоохранения и сделать лечение туберкулёза более эффективным. Внедрено более эффективное амбулаторное лечение. Новое диагностическое оборудование GeneXpert, закупленное при поддержке USAID, позволяет врачам быстро диагностировать туберкулёз и определить лекарственно-устойчивые формы этого заболевания, что раньше занимало несколько месяцев. Хочу выразить благодарность международным донорам за поддержку в целях борьбы со смертельными инфекционными заболеваниями и укрепления системы здравоохранения Кыргызской Республики", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/418238
Теги:
Германия, Кыргызстан, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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