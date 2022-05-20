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В посольстве ТР в КР разъяснили отказ Турции признавать дипломы "Сапата"

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- Бакыт Басарбек
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В посольстве Турецкой Республики в КР разъяснили, почему некоторые абитуриенты из Кыргызстана сталкиваются в Турции с нострификацией дипломов и аттестатов. По данным диппредставительства, в связи с этим появилась необходимость сделать данное заявление с целью информирования родителей и студентов Кыргызстана.

"Как хорошо известно братскому народу Кыргызстана, 15 июля 2016 года в Турции была предпринята вероломная попытка государственного переворота со стороны террористической организации "Фетхуллах" (FETÖ), возглавляемой главарем террористов Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США. Во время попытки государственного переворота, предотвращенной совместной борьбой турецкого государства и народа, были убиты 251 человек и ранены 2 тысячи 734 наших граждан.

ФЕТО/FETÖ, целью которого является использование молодёжи в своих собственных незаконных целях, путём обмана через созданные и управляемые образовательные учреждения по всему миру продолжает свою деятельность в Кыргызстане под названием "Международные образовательные учреждения "Сапат". Финансовые доходы, полученные от указанных учебных заведений, используются в незаконной деятельности организации.

По этим причинам в Турции были закрыты все школы и учебные заведения, принадлежащие ФЕТО/FETÖ. Кроме того, в результате предпринятых инициатив Турции 219 школ ФЕТО/FETÖ в 18 странах, включая Афганистан, Чад, Республику Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Габон, Гвинею, Камерун, Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Мали, Мавританию, Нигер, Пакистан, Сомали, Судан, Тунис и Венесуэлу, были переданы Турецкому Фонду Маариф.

В связи с вышеизложенной картиной процедура нострификации диплома о высшем образовании и аттестатов о среднем общем образовании студентов, окончивших "Международные учебные заведения "Сапат" в Кыргызстане, не утверждаются ведомствами Турецкой Республики. Кроме того, заявки студентов, окончивших эти учебные заведения, не принимаются ни в одну из программ стипендий Турции (Türkiye Bursları). Также, пока образовательные учреждения "Сапат" находятся в ведении ФЕТО/FETÖ, их выпускники не смогут работать в Турции.

Турецкая Республика сохраняет за собой право принимать всевозможные меры в рамках законодательства Турции в отношении руководителей и преподавателей, являющихся гражданами Кыргызской Республики, работающих в этих учреждениях.

Выполняя свои обязательства, Турецкая Республика обратилась с необходимыми инициативами и предложениями к ведомствам Кыргызстана. Есть надежда, что власти Кыргызской Республики проявят необходимое сотрудничество для скорейшего решения этой проблемы и её устранения, с которыми сталкиваются студенты Кыргызстана", - говорится в сообщении посольства.


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URL: https://www.vb.kg/418251
Теги:
вуз, студенты, Турция, Кыргызстан
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