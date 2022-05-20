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Пограничники пресекли попытки незаконного провоза грузов на 1,5 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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с 16 по 20 мая 2022 года пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 16 мая на участке автодороги Достук – Маргун Лейлекского района пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина КР С.Т.у., 1999 г.р., в машине которого был обнаружен груз – 600 коробок конфет "Крокант" без соответствующих документов.

Водитель намеревался вывезти груз из Кыргызстана в Таджикистан для дальнейшей реализации.

Вечером этого же дня в местности "11 га" села Суу-Башы Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали грузовую автомашину Мерседес-Бенц 814 под управлением гражданина Кыргызстана А.Ж.у., 1995 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили 5200 кг селитры узбекского производства.

Водитель пытался провезти груз из Узбекистана в Кыргызстан.

18 мая при выезде из анклава Чоң-Гара (РУз) пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ и МВД КР задержали грузовую автомашину Мерседес-Бенц под управлением гражданина КР Ж.М., 1980 г.р.

В машине было обнаружено более 29000 пустых пластиковых бутылок.

Водитель пытался провезти груз из Узбекистана в Кыргызстан.

19 мая в селе Эски-Оочу Лейлекского района пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину "Опель Вектра" под управлением гражданина КР К.Н., 1988 г.р., который планировал вывезти из Кыргызстана в Таджикистан около 200 литров растительного масла.

20 мая сотрудниками межведомственного поста по противодействию контрабанде, установленного в местности Чоң-Талаа Баткенского района, была остановлена автомашина "Мерседес-Бенц". Спринтер был под управлением гражданина Кыргызстана Ш.А.,1975 г.р.

В ходе досмотра автомобиля сотрудники поста обнаружили груз - более 1000 кг дынь, более 1300 кг лимонов, выращенных в Таджикистане.

У водителя отсутствовали какие-либо документы на груз.

Водитель направлялся в Кадамжайский район.

По предварительным данным, стоимость всех задержанных грузов составила около 1,5 млн. сомов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/418258
Теги:
контрабанда, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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