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Кыргызстанская IT-компания получила оценку в 5 миллионов долларов от AP

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанская IT-компаний Codify Lab получила оценку в 5 миллион долларов от Accelerate Prosperity. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, Codify - это группа IT-компаний, специализирующихся на разработке инновационных продуктов в рамках IT-компании Codify Lab и на обучении IT-профессий для взрослых и детей в рамках Codify Academy.

Codify Lab, входящая в группу компаний Codify, работает над развитием IТ-сектора в Центральной Азии посредством образования, обучения и разработки инновационного программного обеспечения. Он был основан Динарой Руслан в 2019 году как академия для IТ-специалистов с первым курсом по управлению проектами, запущенным через Facebook. Динара и подумать не могла, что через 2 года компания будет оценена в 5 миллионов долларов – мечта сбылась!

В настоящее время компания разрабатывает инновационные продукты в сфере EdTech, HealthTech, E-Commerce и является надежным техническим партнером для клиентов в Сингапуре, Австралии, Великобритании. А также обучает курсам по разработке, проектному менеджементу, дизайну взрослых и детей, проводит масштабные мероприятия в сфере IT-образования "Войти в IT" в Кыргызстане и Узбекистане.

Accelerate Prosperity (AP) - это новая глобальная инициатива Сети развития Ага Хана (AKDN) в Центральной и Южной Азии, которая обеспечивает комплексную поддержку начинающих предпринимателей с ограниченными экономическими возможностями. Мандат AP заключается в содействии инклюзивному экономическому росту и расширению прав и возможностей с акцентом на молодежь и женщин, в частности, посредством устойчивых малых и средних предприятий и инновационных стартапов. За последние 5 лет AP поддержала более 2400 предприятий для обучения и консультирования и направила около 4,4 миллиона долларов на инновационное финансирование для предпринимателей в различных секторах по всему региону.


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URL: https://www.vb.kg/418261
Теги:
США, Кыргызстан
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