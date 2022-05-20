В столице прошел обучающий семинар для мэров кыргызстанских городов

В Бишкеке прошел обучающий семинар для мэров кыргызстанских городов. Об этом сообщают организаторы мероприятия Евразийское региональное отделение Всемирной организации "Объединенные Города и Местные Власти" и Дирекция союза местных самоуправлений КР.

По их данным, в ходе семинара участники ознакомились с понятием "локализация целей устойчивого развития" и принципами, которые лежат в его основе, а также ролью местных властей в достижении этих масштабных целей.

Программа семинара строилась на обучающих модулях, разработанных Всемирной организацией ОГМВ, Программой развития ООН и ООН-Хабитат.