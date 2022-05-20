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В столице прошел обучающий семинар для мэров кыргызстанских городов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел обучающий семинар для мэров кыргызстанских городов. Об этом сообщают организаторы мероприятия Евразийское региональное отделение Всемирной организации "Объединенные Города и Местные Власти" и Дирекция союза местных самоуправлений КР.

По их данным, в ходе семинара участники ознакомились с понятием "локализация целей устойчивого развития" и принципами, которые лежат в его основе, а также ролью местных властей в достижении этих масштабных целей.

Программа семинара строилась на обучающих модулях, разработанных Всемирной организацией ОГМВ, Программой развития ООН и ООН-Хабитат.


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URL: https://www.vb.kg/418263
Теги:
Кыргызстан, мэр
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