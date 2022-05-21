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Граждане, имеющие ипотечный кредит смогут получить пенсионные накопления

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- Айжан Мамбеталиева
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Граждане, имеющие ипотечный кредит, а также безработные лица смогут получить свои пенсионные накопления

На заседании кабинета министров одобрен проект решения относительно правил выплаты Социальным фондом средств пенсионных накоплений государственного накопительного пенсионного фонда.

Пенсионными накоплениями смогут воспользоваться граждане, имеющие на сегодняшний день ипотечный кредит, а также их супруги в целях погашения основной суммы долга или процентов по кредиту. При этом в накопительной части личного страхового счета застрахованного лица, а также их супругов, должны быть пенсионные накопления в сумме не менее 50 тысяч сомов.

Также постановление направлено на социальную поддержку безработных граждан, имеющих пенсионные накопления. Они могут получить данные средства на период не более трех месяцев в размере прожиточного минимума.


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URL: https://www.vb.kg/418280
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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