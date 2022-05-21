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Судья и заместитель прокурора вместе задержаны при получении взятки

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- Жан Алиев
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Вчера, 20 мая 2022 года, судья Жумгалского районного суда "А.А." и заместитель прокурора района "О.Ж." вдвоем с поличным задержаны в момент получения взятки в сумме 50 тысяч сомов в здании Жумгалского районного суда.

Факт задержания с поличным судьи и зампрокурора полностью зафиксирована видеозаписью.

В тот же день заместитель прокурора района водворен в изолятор временного содержания, а вопрос привлечения судьи к уголовной ответственности и применения к нему меры пресечения будет решен после предусмотренной законодательством процедуры (согласия Совета судей Кыргызской Республики по представлению Генпрокурора).


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URL: https://www.vb.kg/418292
Теги:
судья, Кыргызстан
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