ОВД Сокулукского района разыскивает без вести пропавшего Максата Чодуранова

ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавший Чодуранов Максат Суйлайманович, 1980 года рождения, проживающий по адресу село Ново-Павловка ж/м Тынчтык, который вышел из дома 14 сентября 2021 года и не вернулся.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном человеке, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Сокулуского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86,0709 35-35-29 (группа розыска).