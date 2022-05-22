Погода
$ 79.50 - 80.50
€ 84.00 - 85.00

В Оше проходит Чемпионат Азии по борьбе на поясах "Алыш"

187  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На центральном стадионе города Ош имени А.Суюнбаева, вчера, 21 мая, прошла церемония открытия Чемпионата Азии по борьбе на поясах "Алыш" среди мужчин и женщин. Для участия в чемпионате прибыли около 300 спортсменов 11 стран мира, в том числе Индии, Ирана, Казахстана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Японии и Кыргызстана.

В церемонии открытия чемпионата принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, депутат ЖК КР, президент Всемирного Комитета поясной борьбы Объединенного мира борьбы Чолпон Султанбекова, представители международных организаций традиционных стилей борьбы.

Спортсмены соревнуются в более чем 20 весовых категориях, будет разыграно 24 комплекта медалей.

Подобный чемпионат проводится в Оше впервые. Данное мероприятие проводится с 21 по 23 мая и является вторым этапом отбора на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре текущего года в турецком городе Изник.

Чемпионат Азии проводится в целях продвижения борьбы на поясах "Алыш", популяризации физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418314
Теги:
Ош, спорт, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  