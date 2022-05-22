В Оше проходит Чемпионат Азии по борьбе на поясах "Алыш"

На центральном стадионе города Ош имени А.Суюнбаева, вчера, 21 мая, прошла церемония открытия Чемпионата Азии по борьбе на поясах "Алыш" среди мужчин и женщин. Для участия в чемпионате прибыли около 300 спортсменов 11 стран мира, в том числе Индии, Ирана, Казахстана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Японии и Кыргызстана.

В церемонии открытия чемпионата принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, депутат ЖК КР, президент Всемирного Комитета поясной борьбы Объединенного мира борьбы Чолпон Султанбекова, представители международных организаций традиционных стилей борьбы.

Спортсмены соревнуются в более чем 20 весовых категориях, будет разыграно 24 комплекта медалей.

Подобный чемпионат проводится в Оше впервые. Данное мероприятие проводится с 21 по 23 мая и является вторым этапом отбора на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре текущего года в турецком городе Изник.

Чемпионат Азии проводится в целях продвижения борьбы на поясах "Алыш", популяризации физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни.