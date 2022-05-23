Сотрудники таможни "Манас" выявили факт подмены документов в части занижения таможенной стоимости товаров.

Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас" в рамках проводимых проверочных мероприятий на предмет соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС на территории Кыргызстана при перемещении товаров народного потребления было установлено, что в адрес ОсОО "Г.С" из Италии прибыли товары народного потребления (спортивная одежда, спортивный инвентарь), отправителем значится "L.S.I.S.P.A". Было направлено письмо о предоставлении сведений относительно данной партии товаров. При сопоставлении документов установлена их подмена в части занижения таможенной стоимости товаров.

Если общая стоимость товаров при предоставлении документов (инвойс) в таможенный орган Кыргызской Республики составляла 11 643 долларов, то согласно экспортной декларации предоставленной Таможенной службой Итальянской Республики составляет 28 008 долларов. Разница составила 16 365 долларов.

Таким образом товары подлежат к доплате таможенных платежей в размере 148 723,93 сома. Материалы зарегистрированы в ЖУИ ЕРП, по факту нарушения таможенного законодательства со стороны ОсОО "Г.С." и направлены по подведомственности в Генеральную прокуратуру для принятия решения согласно законодательству КР.