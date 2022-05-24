ГКНБ обнаружил связывающий КР и РУз подземный тоннель

В селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГКНБ нашли подземный тоннель, связывающий Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глубина тоннеля - 15 метров в высоту, вход в тоннель составляет 1,8 метра, ширина - 1,5 метра, от входа до линии границы - 40 метров, от входа до выхода - 270 метров.

Хозяин участка, на котором обнаружен тоннель, в настоящее время находится в психиатрической больнице Кызыл-Жар Джалал-Абадской области. Его планируют проверить на вменяемость повторно.

В настоящее время осуществляется выемка орудий и предметов преступления.