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ГКНБ обнаружил связывающий КР и РУз подземный тоннель

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- Канат Кожоев
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В селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГКНБ нашли подземный тоннель, связывающий Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глубина тоннеля - 15 метров в высоту, вход в тоннель составляет 1,8 метра, ширина - 1,5 метра, от входа до линии границы - 40 метров, от входа до выхода - 270 метров.

Хозяин участка, на котором обнаружен тоннель, в настоящее время находится в психиатрической больнице Кызыл-Жар Джалал-Абадской области. Его планируют проверить на вменяемость повторно.

В настоящее время осуществляется выемка орудий и предметов преступления.


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URL: https://www.vb.kg/418378
Теги:
ГКНБ, Узбекистан, Кыргызстан
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