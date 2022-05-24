На Иссык-Куле задержан использующий запрещенные снасти рыбак

На Иссык-Куле милиционеры задержали рыбака, использующего при лове запрещенные снасти. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Утоячняется, что в ходе проведения рейда сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД региона на берегу озера в районе села Ой-Тал, был задержан местный житель Т.В. во время незаконного улова. У задержанного были изъяты 16 судаков и орудие для ловли "Перемет" длиною 100 метров.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Тюпского района. Для дачи юридической оценки материалы переданы в следственную службу районной милиции. Кроме этого, для установления суммы ущерба соответствующие материалы направлены в Госэкотехинспекцию по городу Караколу, Тюпскому, Ак-Суйскому, Жети-Огузскому районам.

СПРАВКА

В соответствии с пунктом 16 части 4 Правила любительского и спортивного рыболовства в водоемах Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики за №410 от 24 июня 2015 года, "Перемет" относится к запрещенным видам снасти.

Перемет - является жестокой снастью и мешает икрометанию. Представляет собой поводки с наличием крючков. Однако никакая наживка на них не надевается. Они цепляют рыбу за края, когда та проходит рядом. После использования такого рыба портится и умирает от болезней.