В Бишкеке обсудят создание Евразийского сетевого университета

В Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова состоится совещание ректоров университетов государств-членов ЕАЭС.

В рамках встречи планируется обсуждение вопросов создания Евразийского сетевого университета на основе международного опыта функционирования сетевых университетов и реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции.

Цель совещания – подписание Меморандума о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета и дальнейшему функционированию программы, согласование формата последующих встреч.

В совещании примут участие министр МОиН КР и ректоры университетов государств-членов ЕАЭС:

Сергей Юрьевич Глазьев, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК; Владимир Сергеевич Ковалев, советник Секретариата Председателя Коллегии ЕЭК; Алмазбек Бейшеналиевич Бейшеналиев, министр образования и науки Кыргызской Республики; Оганнес Оганнисян, ректор Ереванского государственного университета; Алексей Владимирович Егоров, ректор Белорусского государственного экономического университета; Жансеит Кансейтулы Туймебаев, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби; Виктор Антонович Садовничий, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; Владимир Витальевич Строев, и.о. ректора Государственного университета управления; Инна Витальевна Андронова, заведующая кафедрой Международных экономических отношений Экономического факультета Российского университета дружбы народов; Елена Евгеньевна Ланина, проректор по учебной работе АНО ВО "Университет при МПА ЕврАзЭС"; Николай Дмитриевич Рогалев, ректор НИУ "Московский энергетический институт"; Александр Васильевич Жук, начальник управления международных связей БГУ.

Модераторами сессии выступят: Андрей Дмитриевич Король, ректор Белорусского государственного университета, и Абдылда Инаятович Мусаев, ректор Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева.

Программа панельной сессии включает в себя следующие вопросы:

- создание Евразийского сетевого университета и формирование межвузовских консорциумов в рамках ЕАЭС;

- развитие дистанционного образования (обучения) при реализации профессиональных образовательных программ в государствах – членах ЕАЭС;

- совместные разработки образовательных онлайн-программ и возможности межгосударственного дистанционного профессионального обучения;

- профессиональная подготовка и повышение квалификаций трудовых ресурсов;

- перспективы формирования единого образовательного пространства на основе права ЕАЭС.

Образование сетевого университета на базе ЕАЭС – это возможность создать среди молодежи свободную и здоровую конкуренцию. Инициатива также будет способствовать совершенствованию, стремлению к лучшему – к новому политическому, экономическому и социальному укладу, и позволит не только адаптироваться к переменам, но и достичь немалых успехов в процессах глобализации и интеграции.

Совещание ректоров университетов государств-членов ЕАЭС пройдет 25 мая 2022 года по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58, КЭУ им. М. Рыскулбекова. Начало – в 14:00.