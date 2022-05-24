В Бишкеке обсудят создание Евразийского сетевого университета

В Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова состоится совещание ректоров университетов государств-членов ЕАЭС.
В рамках встречи планируется обсуждение вопросов создания Евразийского сетевого университета на основе международного опыта функционирования сетевых университетов и реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции.
Цель совещания – подписание Меморандума о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета и дальнейшему функционированию программы, согласование формата последующих встреч.
В совещании примут участие министр МОиН КР и ректоры университетов государств-членов ЕАЭС:
Модераторами сессии выступят: Андрей Дмитриевич Король, ректор Белорусского государственного университета, и Абдылда Инаятович Мусаев, ректор Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева.
Программа панельной сессии включает в себя следующие вопросы:
- создание Евразийского сетевого университета и формирование межвузовских консорциумов в рамках ЕАЭС;
- развитие дистанционного образования (обучения) при реализации профессиональных образовательных программ в государствах – членах ЕАЭС;
- совместные разработки образовательных онлайн-программ и возможности межгосударственного дистанционного профессионального обучения;
- профессиональная подготовка и повышение квалификаций трудовых ресурсов;
- перспективы формирования единого образовательного пространства на основе права ЕАЭС.
Образование сетевого университета на базе ЕАЭС – это возможность создать среди молодежи свободную и здоровую конкуренцию. Инициатива также будет способствовать совершенствованию, стремлению к лучшему – к новому политическому, экономическому и социальному укладу, и позволит не только адаптироваться к переменам, но и достичь немалых успехов в процессах глобализации и интеграции.
Совещание ректоров университетов государств-членов ЕАЭС пройдет 25 мая 2022 года по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58, КЭУ им. М. Рыскулбекова. Начало – в 14:00.