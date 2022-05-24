Думали киста, оказался рак: Альбине срочно нужна "химиотерапия"

Злокачественную опухоль малого таза у женщины выявили случайно – во время операции на яичнике. Новообразование удалили, но сейчас необходима "химиотерапия", чтобы не возникло рецидива.

- Евгений, здравствуйте. Это Елена Логачева, врач-анестезиолог-реанематолог. Срочно нужно Ваше согласие на полостную операцию. У Альбины огромная опухоль, ее не было видно на УЗИ. "Зашли" лапароскопом, а там… Придется удалять матку, яичники, лимфоузлы. Все очень серьезно и срочно, она в операционной под наркозом, - женщина объясняла что-то еще, но Евгения словно контузило.

- Как опухоль? Вы же говорили, что киста… - Женя охрип от волнения. - Да, конечно, делайте все, что необходимо. Я уже еду!

По дороге в клинику Женя пытался успокоится: возможно новообразование доброкачественное, откуда взяться раку у здоровой, тридцатилетней женщины? Всегда ведь кажется, что самое страшное происходит с кем-то другим. Операция шла почти пять часов, он измерял их шагами под дверью оперблока, прокручивая в голове события последних двух дней.

…Альбине стало плохо внезапно – она не могла и сидеть, ни стоять. Думала, что снова защемило позвоночник, последние несколько месяцев ее мучили боли в пояснице. Но в этот раз боль была другой, она разливалась кипятком по всему животу, ночью становилось совсем невмоготу. Но УЗИ в нескольких клиниках не давали ответа, что болит – внешне все было в порядке.

Друзья посоветовали обратиться в больницу, где оперирует ученица известного доктора Эрнста Акрамова – Ольга Васильева. Альбина пришла туда, теряя сознание от боли. Пока ждала приема, повисла на батарее и тихонько выла. В этот момент по коридору шла Ольга Игоревна, она без слов поняла, что состояние женщины критическое. Подхватила ее и повела в кабинет УЗИ-диагностики.

- Две гнойные кисты в яичниках, срочно нужно оперировать, могут лопнуть в любой момент, - объяснила хирург Васильева. – Удалим их лапароскопом, через маленькие надрезы на животе. Сего ее подготовим, завтра утром – прооперируем.

…Наутро следующего дня Женя привез в больницу, все, что назначили врачи. Попросил позвонить ему, как начнется операция, он отпросится с работы и приедет. Все будет хорошо, ведь оперирует один из лучших докторов страны, - успокаивал он сам себя. Звонок анестезиолога стал новой точкой отсчета в его жизни. "Что же теперь будет? Как об этом рассказать девятилетнему сыну, который накануне без мамы не мог уснуть. А если сейчас скажут, что нужно очень много денег, чтобы спасти Альбину, то где их взять? А родителям жены сейчас сообщить или потом?" - Женя ходил по коридору, садился на кресло, закрыв руками лицо. Думал, думал, думал…

- Операция закончилась. Мы сохранили Альбине все органы! – голос Ольги Игоревны вывел Евгения из гипноза отчаяния. - Срезали опухоль тонкими пластами, отделяя ее от всего, во что она проросла. Представляете, шесть на десять сантиметров, огромная, а так "спряталась", что на УЗИ не было видно. Она сдавливала нервные корешки спинного мозга – от этого и были сильные боли. Новообразование злокачественное, в этом сомнений нет. Сейчас нужно пройти химиотерапию, чтобы не было рецидива. А пока необходимо отвезти образцы на гистологию и иммуно-гистохимический анализ, - Евгению вручили три контейнера с желто-бурыми частями опухоли. Вот так третьего мая и началась борьба за жизнь Альбины, которую в одиночку ее семье просто не выиграть. За три дня лечения ушло почти сто тысяч сомов, но впереди – дорогостоящая химиотерапия. Ее точная стоимость станет известна после иммуно-гистохимического анализа, но сумма будет не ниже двадцати трех тысяч сомов за курс, который нужно повторять каждые три недели, пока Альбина не выйдет в ремиссию. Шанс на выздоровление у нее высокий, опухоль оказалась операбельной, это – главное!

…Просить помощи Женя и Альбина Колесниченко пришли вдвоем - он все время держал ее за руку. Рассказывая про больницу, слова подбирал, словно сапер, чтобы не ранить жену. Альбине ничего не оставалось, как с улыбкой соглашаться с его непоколебимой уверенностью – все будет хорошо! Но когда он отошел поговорить по телефону, женщина расплакалась.

- Держусь, держусь, а когда никто не видит, прорывает... Страшно очень! Не думала, что в тридцать лет начну умирать. Все это так внезапно случилось, что еще не привыкла к этой мысли. Главное, что со мной рядом мои родители, сынок, муж. Он знаете мне что сказал? Я все сделаю сам, ничего не бойся! - карие глаза Альбины расцветают глубокой теплотой.

Женя возвращается. Увидев на щеках жены слезы, целует ее в висок: "Ну что ты, малыш?.. Перестань. Мы справимся. Помнишь, что доктор сказал – нужен положительный настрой и силы! Вот и оставляй тебя одну..." - журит он Альбину и старается скорее увести ее домой, подальше от травмирующих разговоров. Быстро идти она пока не может, Женя подставляет плечо, подстраивается под ее шаг. В контровом свете заката они выглядят неделимым целым. Наверное, вот это и есть – "вместе и в горе, и в радости". Поможем им быть друг у друга!

…Первого июня Альбине исполнится тридцать один год. Давайте сделаем ей неоценимый подарок – пополним копилку жизни! Предварительная смета на химиотерапию: пять сеансов по 28 тысяч сомов. Это сто сорок тысяч сомов - сумма не заоблачная, но нужна срочно!

Перевести деньги просто:

- перевести на банковские карты: "Оптима Банк": 4169 5853 4514 3928, "Демир банк": 1180 0001 3739 6161;

- пополнить электронные платежные средства: ЭЛСОМ (KICB): 0555611015, О!Деньги: 0505611015, MegaPay: 0555611015, Mbank 0555611710;

- передать помочь лично, связавшись с Альбиной и Женей по телефону: +996 555 611 015.