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В Оше стартовали учения "Коопсуздук-2022" и "Юг-2022"

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- Канат Кожоев
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Сегодня, 24 мая на территории города Ош, Ошской и Жалал-Абадской областей начались совместные командно-штабные и мобилизационные учения "Коопсуздук-2022" и комплексные мобилизационные учения "Юг-2022". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В открытии учений приняли участие начальник Генерального Штаба ВС КР генерал-майор Эрлис Тердикбаев, начальник городского Оперативного Штаба вице-мэр города Ош Сонунбек Жунусбаев, полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, органы управления Вооруженных Сил, аппарат полномочного представительства президента КР в Ошской области, мэрия города Ош, Ноокатская и Ала-Букинская районные государственные администрации, территориальные подразделения МЧС КР, МВД КР, ГКНБ КР, Министерства здравоохранения КР.

Тема учений: "Работа государственных органов в условиях введения военного положения в отдельных местностях республики". В ходе учений будут выполнены задачи по стабилизации обстановки в условиях введения военного положения в регионе с практическим формированием отдельных резервных формирований городов Ош и Ноокат Ошской области, а также Ала-Букинского района Жалал-Абадской области. Будут организованы охрана и оборона стратегических объектов, выставление блокпостов силами резервных подразделений. Региональные подразделения министерств и ведомств осуществят практический показ эвакуации мирного населения из отдельного района, развертывания фильтрационных пунктов и пунктов временного размещения беженцев.

Завершатся учения 26 мая.


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URL: https://www.vb.kg/418393
Теги:
Ош, учения, Кыргызстан
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