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В Думе раскритиковали призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от газа

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- Бермет Таалайбекова
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В настоящее время Польша пытается воспользоваться моментом, чтобы решить свои геополитические задачи. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил "Известиям" член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к Норвегии поделиться доходами от продажи нефти и газа.

"Польша старается воспользоваться моментом, решая свои геополитические задачи и примеряя на себя роль распорядителя происходящих процессов, касающихся украинского вопроса. Считать прибыль другой страны и делать призывы о том, что этой прибылью нужно делиться, как минимум некорректно", - указал он.

Как отметил депутат, возводя в ранг помощь Украине, Польша пытается надавить на другие страны, которые и так страдают от последствий антироссийской политики и введенных санкций. При этом Моравецкого не заботит то, что санкции в отношении РФ разрушают экономику самой же Польши, заключил Белик.

Ранее в этот день уполномоченный кабмина Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил о том, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа.

Накануне государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон отметил, что власти страны считают целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в том числе на нужды будущих поколений и в Глобальный государственный пенсионный фонд.

По его словам, на экономике страны также сказалось повышение цен и увеличение стоимости электроэнергии и бензина. При этом он отметил большую поддержку Украине, оказанную со стороны Норвегии, и намерение придерживаться такой тактики в дальнейшем.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/418406
Теги:
газ, Норвегия, Польша, Россия, Украина
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