Кубанычбек Жаманкулов: Хочу подарить людям здоровую и бодрую старость

Есть среди нас люди, которые бескорыстно помогают другим, вносят свой личный вклад в улучшение жизни общества. Один из них – наш герой, уроженец Таласа 67-летний Кубанычбек Жаманкулов. Пять лет назад мужчина своими силами основал спортклуб имени Сатая ( клуб назван так по прозвищу Жаманкулова. - Примеч.ред.) в бесхозном здании. Жаманкулов профессиональный спортсмен по вольной борьбе и рукопашному бою, сейчас на пенсии. В настоящее время готовит подростков к спортивным соревнованиям и занимается гимнастикой с людьми пожилого возраста. Он является двукратным чемпионом Кыргызстана среди ветеранов по грэпплингу и однократным - по рукопашному бою. В прошлом году завоевал бронзовую медаль на кубке мира по рукопашному бою, который проходил в Москве. Снимался в фильме "Мен суйгон Айтматов", где исполнил роль начальника РОВД, а в киноленте "Орхидея" сыграл роль продавца цветов.

В селах подрастают такие чемпионки, как Шевченко и Тыныбекова

Жаманкулов родился в небольшом селе Талды-Булак Таласской области с населением около 5 тысяч человек. Долгие годы тренировал подростков, а когда вышел на пенсию, переехал в столицу. Занимался разными делами, далекими от его основной профессии.

Но душа тянулась в родные края, Жаманкулов горел желанием воспитать новых чемпионов, таких как Валентина Шевченко и Айсулуу Тыныбекова. Поэтому решил организовывать клуб, где могли бы заниматься не только подростки, но и все желающие вести здоровый образ жизни.

Еще одной причиной открытия клуба стало обращение друзей тренера, которые жаловались на плохое физическое состояние. Жаманкулов предложил им заниматься гимнастикой специально для людей пожилого возраста.

Его инициативу поддержал земляк Азатбек Жусупов, который всячески помогал ему в становлении спортклуба.

"Сначала в возрастной группе было всего 3 человека, но буквально через пару дней, мы все увидели результаты, мои возрастные воспитанники стали легкими на подъем, без труда поднимались на верхние этажи. И, конечно, люди потянулись, все хотели улучшить свое здоровье через физические упражнения", - говорит тренер.

За тренировки Жаманкулов берет символическую сумму - 400 сомов в месяц, а со школьников 200-300 сомов.

Горжусь своими воспитанниками

В настоящее время мужчина тренирует около 40 подростков, готовит их к спортивным соревнованиям разного уровня.

"В международном турнире, который проходил в Иссык-Кульской области, мои воспитанники взяли 2 "золота" и 3 "бронзы". Моя ученица Элизат Шумкарова стала чемпионкой Кыргызстана. Сейчас готовимся к республиканскому чемпионату, который будет проходить в Таласе", - говорит Жаманкулов.

Хочется еще многое реализовать

"Когда СМИ стали писать про наш спортклуб, было много звонков и писем из разных стран мира, люди выражали свое восхищение. Аналогичные занятия с пожилыми людьми теперь проводятся в Аксууйском районе Иссык-Кульской области и в Оше. Хочется, чтобы это стало республиканской сетью, чтобы кыргызстанцы в преклонном возрасте чувствовали себя здоровыми и счастливыми", - рассказывает мужчина.

Он уверен, что спорт способен изменить качество жизни человека в лучшую сторону в любом возрасте.

"Однажды ко мне привели 85-летнюю бабушку, у которой были проблемы с ногами, она едва могла передвигаться самостоятельно. Кроме гимнастики, я ей делал массаж ног, сейчас она чувствует себя хорошо и все упражнения выполняет без труда", - говорит Кубанычбек Жаманкулов.

Ему предстоит решить еще много задач

"Хочу еще многое реализовать, например, в клубе не функционируют душевые, недостаточно тренажёрного оборудования. Хочется, чтобы жители занимались спортом в хороших условиях", - резюмирует тренер.

Если вы хотите поддержать социально-спортивный проект нашего героя, вы можете связаться с ним по телефону: 0708996527.