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Членов ОПГ Дженго задержали с двумя килограммами гашиша

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- Канат Кожоев
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ГКНБ задержал трех активных членов ОПГ Кадыра Досонова (Дженго), причастных к международному наркоканалу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 21 мая 2022 года в рамках досудебного производства в причастности к международному наркоканалу по направлению "Таджикистан-Кыргызстан-Узбекистан" были задержаны трое членов ОПГ Кадыра Досонова А.У.Т., М.у.М., и Т.Ж.А.

В ходе проведения оперативных мероприятий в городе Кадамжае Баткенской области на территории автозаправочной станции "Азия Нефть" возле задержанной автомашины марки "Мерседес-Бенц" при осмотре было обнаружено вещество, в виде двух брикетов, обмотанные клейкой лентой желтого цвета, со специфическим запахом (приблизительно "гашиш"), общим весом 1 кг 980 грамм.

Установлено, что организованная преступная наркогруппировка из числа отдельных жителей Ошской области наладила международный наркоканал по вышеупомянутому маршруту.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС города Баткена. Продолжается соответствующий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление других участников данного наркоканала.


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URL: https://www.vb.kg/418409
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, наркотрафик
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