Встречайте more.tv! Топовый видеоконтент – эксклюзивно на MegaCom|TV

Отличная новость! На рынок Кыргызской Республики выходит один из флагманов российского видеоконтента – онлайн-кинотеатр more.tv, ставший эксклюзивным партнёром государственного оператора сотовой связи MegaCom и сервиса MegaCom|TV.

Огромный выбор контента российских и мировых студий, новинки цифрового проката, эксклюзивные премьеры долгожданных сериалов и ТВ-шоу для всей семьи – откройте для себя самый широкий выбор развлечений!

Оформляйте подписку на онлайн-кинотеатр more.tv в сервисе MegaCom|TV и наслаждайтесь любимым контентом где угодно – дома или на прогулке, в автомобиле или офисе! Для новых подписчиков действует бесплатный trial-период– 7 дней!

Приложение MegaCom|TV можно установить на Smart TV, смартфон и планшет (доступно для скачивания в App Store и Google Play) или смотреть на компьютере через веб-интерфейс www.megacomtv.kg.

Как подписаться на more.tv?

Для подключения услуги more.tv необходимо набрать USSD-команду *721*1# или отправить SMS с текстом "1" на номер 721.

Стоимость ежедневной абонентской платы составляет 7 сомов (с НДС, без НсП).

more.tv – это всё, что ты смотришь, и даже больше!