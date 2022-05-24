КПП "Иркештам-автодорожный" временно не действует из-за селей в Китае

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в связи с обильными осадками на территории КНР временно приостановлен пропуск транспортных средств и грузов через пункт пропуска "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы.

Китайская сторона сообщила, что из-за прошедших селевых потоков были размыты определенные участки дорог, разрушены мосты, на которых в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Информация о возобновлении функционирования пунктов пропуска будет предоставлена дополнительно.

Пограничная служба ГКНБ призывает водителей и грузоперевозчиков учитывать вышеуказанные обстоятельства при планировании поездок.