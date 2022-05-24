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КПП "Иркештам-автодорожный" временно не действует из-за селей в Китае

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в связи с обильными осадками на территории КНР временно приостановлен пропуск транспортных средств и грузов через пункт пропуска "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы.

Китайская сторона сообщила, что из-за прошедших селевых потоков были размыты определенные участки дорог, разрушены мосты, на которых в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Информация о возобновлении функционирования пунктов пропуска будет предоставлена дополнительно.

Пограничная служба ГКНБ призывает водителей и грузоперевозчиков учитывать вышеуказанные обстоятельства при планировании поездок.


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URL: https://www.vb.kg/418421
Теги:
Китай, Кыргызстан, Погранслужба
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