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Комплекс "Теплые ключи" передали на 15 лет ОАО "Электрические станции"

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- Алина Мамаева
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Недвижимое имущество лечебно-оздоровительного комплекса "Теплые ключи", находящееся по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Кой-Таш, передано в безвозмездное временное пользование сроком на 15 лет с правом последующей пролонгации открытому акционерному обществу "Электрические станции". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях сохранения, эффективного и рационального использования имущества лечебно-оздоровительного комплекса "Теплые ключи".

Лечебно-оздоровительный комплекс "Теплые ключи" был введен в эксплуатацию в 1977 году для реабилитации работников энергетической отрасли от вредных условий производства, профилактики заболеваний, лечения и отдыха.

Необходимо отметить, что лечебно-оздоровительный комплекс "Теплые ключи" нуждается в модернизации и поддержании должного уровня эксплуатации зданий и сооружений, а его содержание до настоящего времени производится за счет финансовых средств открытого акционерного общества "Электрические станции".


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URL: https://www.vb.kg/418424
Теги:
Акылбек Жапаров, Электрические станции, Кыргызстан, кабмин
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