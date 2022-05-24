Комплекс "Теплые ключи" передали на 15 лет ОАО "Электрические станции"

Недвижимое имущество лечебно-оздоровительного комплекса "Теплые ключи", находящееся по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, село Кой-Таш, передано в безвозмездное временное пользование сроком на 15 лет с правом последующей пролонгации открытому акционерному обществу "Электрические станции". Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях сохранения, эффективного и рационального использования имущества лечебно-оздоровительного комплекса "Теплые ключи".

Лечебно-оздоровительный комплекс "Теплые ключи" был введен в эксплуатацию в 1977 году для реабилитации работников энергетической отрасли от вредных условий производства, профилактики заболеваний, лечения и отдыха.

Необходимо отметить, что лечебно-оздоровительный комплекс "Теплые ключи" нуждается в модернизации и поддержании должного уровня эксплуатации зданий и сооружений, а его содержание до настоящего времени производится за счет финансовых средств открытого акционерного общества "Электрические станции".