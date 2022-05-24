Как выбрать электросамокат: советы, характеристики, цены

Электросамокат - это не просто развлечение, это очень удобный и экологичный вид транспорта, по многим параметрам затмевающий обычный велосипед. Мы делимся советами, как выбрать хороший электросамокат для взрослого.

В сети магазинах O!Store вы найдёте электросамокаты на любой рост и вес, разной мощности и размеров.

Скорость самоката

Скорость может варьироваться от 10 до 100 км/ч. Середнячком, под который попадают 90% самокатов, является скорость до 30 км/ч. На скоростях до 30 км управлять любой моделью электросамоката комфортно и приятно, чувствуется комфорт и уверенность при езде на такой скорости. Иногда можно позволить большего: 35 и даже 40-45 км в час. Но за пределы этих значений мы не рекомендуем выходить.

Мощность двигателя

до 300 Вт - для девушек и подростков весом до 80 кг; более 300 Вт - для любителей скорости и для людей весом свыше 80 кг.

Чем мощнее электродвигатель, встроенный в колесо, тем быстрее будет выполняться разгон и больше тяги для подъема в горку. Это особенно актуально для людей с большим весом - от 80 кг. Для более легких вполне будет достаточно мощности 300 Вт. Такой двигатель и трогаться с места позволит более плавно, и батарею расходовать не так активно.

Диаметр колёс

Колёса бывают разного диаметра: от миниатюрных в 3 дюйма до невероятных 14 дюймов. Чем больше диаметр колеса, тем мягче будет кататься на электросамокате и легче им управлять, но тем тяжелее он будет.

Абсолютным середнячком здесь являются колёса диаметром в 8 дюймов. На втором месте диаметр в 10 дюймов.

Обратите внимание на местность, где будете кататься:

до 7 дюймов рекомендуется для тех, кто будет кататься по ровному асфальту. самокаты с 8-10 дюймовыми колесами прекрасно едут по асфальту, камешкам, сырой и относительно мягкой земле, не создавая сильной нагрузки на двигатель и батарею.

Приходите в магазины O!Store, где вам помогут подобрать идеальный вариант.

На все самокаты действует гарантия производителя – 6 месяцев.

Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку без первоначального взноса и переплат от 4362 сомов в месяц.

Для вашего удобства и безопасности вы можете дополнительно приобрести необходимые аксессуары: шлем, сумку или сиденье.

Уточнить наличие нужной модели и заказать электросамокат можно на сайте ostore.kg по телефону 0 705 007 000.

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