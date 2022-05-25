Парализованный гонщик Алдан Зунига научился управлять болидом силой мысли

Парализованный гонщик Алдан Зунига спустя девять лет после аварии снова сел за руль. Американские медики и инженеры разработали для спортсмена систему управления автомобилем с помощью двух чипов: один встроен в его мозг, второй - в машину. Об этом сообщает CBS Denver.

Алдана Зунигу парализовало ниже пояса после аварии, случившейся в 2013 году. И вот сейчас он вновь сел за руль благодаря нейроимплантату.

Имплантат передает электрические сигналы из мозга Алдана компьютеру, тот их интерпретирует и запускает соответствующие механизмы в автомобиле.

Зунига силой мысли может завести болид мощностью 850 лошадиных сил и выжимать газ. Тормозить гонщику помогает дыхательная трубка, прикрепленная к специальному шлему. Он в свою очередь отвечает за повороты, анализируя движения головы.

"Невероятно ехать в машине на такой скорости. Сидеть в ней и видеть, как она реагирует на то, о чем я думаю. Просто потрясающе!", - пояснил спортсмен.