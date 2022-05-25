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На Гавайях запустили производство экологичных трубочек для коктейлей

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- Анастасия Карелина
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Компания Loliware запустила на Гавайях производство коктейльных трубочек из морских водорослей. Они заменяют пластиковые, сохраняя чистоту побережья. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Компанию основала жительница Гавайев Челси Бриганти с единственной целью - содействовать борьбе с изменением климата.

Как делают экологичные трубочки? Сушат, измельчают и смешивают водоросли с раствором натуральных красителей, а затем полученной массе придают нужную форму. Технология простая, дешевая и конкурентоспособная.

Посетители баров говорят, что трубочки из водорослей гораздо лучше бумажных: не размокают, сохраняют форму и текстуру.

В дальнейшем Loliware планирует делать из морских водорослей и одноразовые стаканчики.


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URL: https://www.vb.kg/418464
Теги:
США, экология, в мире
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