На Гавайях запустили производство экологичных трубочек для коктейлей

Компания Loliware запустила на Гавайях производство коктейльных трубочек из морских водорослей. Они заменяют пластиковые, сохраняя чистоту побережья. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Компанию основала жительница Гавайев Челси Бриганти с единственной целью - содействовать борьбе с изменением климата.

Как делают экологичные трубочки? Сушат, измельчают и смешивают водоросли с раствором натуральных красителей, а затем полученной массе придают нужную форму. Технология простая, дешевая и конкурентоспособная.

Посетители баров говорят, что трубочки из водорослей гораздо лучше бумажных: не размокают, сохраняют форму и текстуру.

В дальнейшем Loliware планирует делать из морских водорослей и одноразовые стаканчики.