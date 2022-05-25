В КР обсудили перспективы органического сельскохозяйственного производства

В Бишкеке состоялся форум "Формирование устойчивого органического сельскохозяйственного производства: проблемы и перспективы". В мероприятии приняли участие глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков, международные и национальные эксперты, фермеры, производители и переработчики продовольствия, неправительственные организации и ассоциации.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от последствия употребления пищевых продуктов, загрязнённых химическими веществами и микроорганизмами, ежегодно заболевает 600 миллионов человек, каждый 10-й житель планеты. Для населения Кыргызстана это тоже серьезная проблема, около 50 процентов всех болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, связаны с некачественными продуктами.

"Одновременно с этим нельзя забывать, что этот тренд в развитии сельского хозяйства связан также и с чисто экономическими вопросами - конкурентоспособностью отечественных производителей сельхозпродукции, повышением их экспортных возможностей и занятия места на мировом рынке пищевых продуктов", - отмечают организаторы форума.

В Кыргызстане в 2017 году была принята Концепция развития органического сельскохозяйственного производства на 2017-2022 годы. Целью концепции являлось создание благоприятных условий по развитию органического сельскохозяйственного производства путем совершенствования правовой базы и иных мер, которые будут способствовать развитию аграрного сектора.

Министр Аскарбек Джаныбеков, выступая перед гостями, отметил, что Минсельхоз определил 6 основных приоритетов развития это:

продовольственная безопасность; органическое сельское хозяйство; адаптация к последствиям изменения климата; развитие кластеров; цифровизация агрокомплекса; новые рынки сбыта.

Как отмечают организаторы, за органикой – будущее устойчивого развития аграрного сектора, и важно сейчас принимать все усилия для развития этого конкурентного направления экономики.

При этом в Кыргызстане под выращивание органической продукции может быть использовано 32 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. На этих площадях свою работу ведут 12 органических аймаков и 2 сертифицированных фермерских хозяйства, рассказал министр сельского хозяйства.

По словам Джаныбекова, у республики есть большие перспективы увеличить площади выращивания органических культур за счет привлечения экспертов по выдаче соответствующих сертификатов. Но это требует времени, потому для получения положительной экспертной оценки нужно три года - в этот период отслеживают плодородность земли.