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Индия впервые за шесть лет ограничивает экспорт сахара

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- Асия Канаева
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Индия вводит ограничения на экспорт сахара для повышения его доступности на внутреннем рынке и предотвращения роста цен. Об этом сообщает The Economic Times.

Правительство страны обязало поставщиков получать разрешения на продажу сахара за границу в период с 1 июня по 31 октября 2022 года. Как говорится в уведомлении Главного управления внешней торговли (DGFT), это касается экспорта сахара-сырца, рафинированного и белого сахара. Данные ограничения не будут применяться к поставкам сахара в США и Европейский союз в рамках установленных ранее квот.

Ограничения на экспорт сахара Индия ввела впервые за шесть лет.

Страна является крупнейшим в мире производителем сахара и вторым по величине его экспортером после Бразилии, поэтому данный шаг Индии, по мнению экспертов, окажет влияние на стоимость сахара по всему миру.

Ранее Индия уже ввела запрет на поставки за рубеж пшеницы. Действия властей страны обусловлены событиями на Украине и введенными в связи с этим санкциями против России, что вызывает рост цен на различную сельскохозяйственную продукцию и опасения глобального продовольственного кризиса.


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URL: https://www.vb.kg/418477
Теги:
Индия, продукты, в мире
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