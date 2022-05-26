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Первый Евразийский экономический форум начинает работу в Бишкеке

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- Александра Василькова
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В Бишкеке начинает работу первый Евразийский экономический форум "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности".

Форум – преемник "Евразийской недели" Кыргызстан принимает как страна-председатель в Высшем Евразийском экономическом совете в 2022 году. Регистрацию прошли в общей сложности более 2,5 тысячи человек из 15 стран мира.

Напомним, в конце 2019 года страны-участницы решили повысить статус "Евразийской недели" и преобразовали ее в формат Евразийского экономического форума. Мероприятие ежегодное, оно проводится в стране, которая председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020-м и 2021 годах от проведения форума отказались. В этом году председательство перешло Кыргызстану, в связи с чем 26 мая представители стран - участниц ЕАЭС собрались в Бишкеке на первом Евразийском экономическом форуме. Главная тема форума заявлена как "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности".


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URL: https://www.vb.kg/418490
Теги:
форум, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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