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Диетолог назвала полезные для здоровья и фигуры завтраки

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- Айжан Мамбеталиева
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Диетолог Анжелика Дюваль назвала полезные продукты, которые лучше употреблять утром. Об этом сообщает издание News.ru. По словам специалиста такая коррекция рациона будет полезна для хорошего самочувствия, общего улучшения здоровья и поддержания стройности.

Утреннее меню по рекомендациям диетолога должно включать сложные углеводы. Она посоветовала следящим за фигурой и здоровьем россиянам пить смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке, есть каши, злаки или крупы.

"Это лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса", - говорит Анжелика Дюваль.

Также в первой половине дня, по словам специалиста, стоит отдать предпочтение свежезаваренному чаю, так как этот напиток обладает тонизирующим эффектом. А от кофе она рекомендовала полностью отказаться, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как этот продукт в целом достаточно вредный.


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URL: https://www.vb.kg/418497
Теги:
новости мира, в мире
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