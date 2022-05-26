Диетолог назвала полезные для здоровья и фигуры завтраки

Диетолог Анжелика Дюваль назвала полезные продукты, которые лучше употреблять утром. Об этом сообщает издание News.ru. По словам специалиста такая коррекция рациона будет полезна для хорошего самочувствия, общего улучшения здоровья и поддержания стройности.

Утреннее меню по рекомендациям диетолога должно включать сложные углеводы. Она посоветовала следящим за фигурой и здоровьем россиянам пить смузи из овощей, фруктов или ягод на растительном молоке, есть каши, злаки или крупы.

"Это лучшая пища для первой половины дня, так как потом у нас есть все возможности преобразовать полученную энергию в физическую активность. Если такие продукты есть вечером, то это скажется на отложении лишнего веса", - говорит Анжелика Дюваль.

Также в первой половине дня, по словам специалиста, стоит отдать предпочтение свежезаваренному чаю, так как этот напиток обладает тонизирующим эффектом. А от кофе она рекомендовала полностью отказаться, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как этот продукт в целом достаточно вредный.