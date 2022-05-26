Инженеры придумали пленку, которая собирает питьевую воду из воздуха

Техасские ученые создали гелевую пленку, которая вытягивает питьевую воду из воздуха даже в пустыне. Она сделана из материалов стоимостью два доллара и по структуре напоминает жвачку. Об этом сообщает The Science Times.

В материале поясняется, если относительная влажность воздуха около 30 процентов, пленка соберет 13 литров воды в сутки на килограмм геля. Если до 15 процентов - то шесть литров.

Гелевая пленка состоит из возобновляемой целлюлозы и коньячной камеди. Эти компоненты помогают материалу поглощать воду из воздуха, а затем выделять ее по мере необходимости.