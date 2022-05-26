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Инженеры придумали пленку, которая собирает питьевую воду из воздуха

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- Жан Алиев
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Техасские ученые создали гелевую пленку, которая вытягивает питьевую воду из воздуха даже в пустыне. Она сделана из материалов стоимостью два доллара и по структуре напоминает жвачку. Об этом сообщает The Science Times.

В материале поясняется, если относительная влажность воздуха около 30 процентов, пленка соберет 13 литров воды в сутки на килограмм геля. Если до 15 процентов - то шесть литров.

Гелевая пленка состоит из возобновляемой целлюлозы и коньячной камеди. Эти компоненты помогают материалу поглощать воду из воздуха, а затем выделять ее по мере необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/418511
Теги:
наука, США, новости мира, в мире
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