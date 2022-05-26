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Стало известно о ликвидации Израилем высокопоставленного иранского офицера

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- Бермет Таалайбекова
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Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, речь идет о полковнике Саяде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии, которому "было поручено убивать определенных людей в различных частях света", передает РИА "Новости".

Газета утверждает, что Ходаи был уничтожен в минувшее воскресенье вблизи своего дома в Тегеране. По информации источников, двое вооруженных лиц приблизились к его машине, после чего выпустили по ней не менее пяти пуль.

Вслед за этим официальный Тегеран обвинил в случившемся Израиль, а Совет национальной безопасности страны пообещал дать жесткий ответ на это убийство.

Ходаи среди прочего отвечал за операции на Ближнем Востоке, но этим ареал его деятельности не ограничивался. Издание пишет, что среди его мишеней также фигурировали гражданские и должностные лица из Европы, США, Кении, Эфиопии, ОАЭ.

Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

Источник: Взгляд


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URL: https://www.vb.kg/418513
Теги:
Израиль, Иран, США
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