31 мая в театре оперы и балета пройдет благотворительный концерт

31 мая в Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет благотворительный концерт, посвященный Международному Дню защиты детей.

Инициатором данного мероприятия выступил частный детский дом "Мээрим булагы", расположенный в селе Тюп.

В программе вечера выступления солистов оперы и музыкантов театра оперы и балета, участников народного детского ансамбля "Славяночка" из Каракола и самих воспитанников детского дома "Мээрим булагы".

На концерте состоится премьера песни "Мать-Вселенная" в исполнении директора детского Дома-матери 154 детей Гульнары Дегенбаевой.

Все денежные средства, собранные на концерте, будут направлены на лечение ребенка с ДЦП и больного лейкемией.

Прийти на благотворительный концерт 31 мая и помочь детям может каждый.

Начнется благотворительный концерт в 18 часов.