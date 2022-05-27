В ЕАЭС предлагают создать рейтинговое агентство

В ходе тематической сессии "Международный опыт в реализации программ целевого содействия экономическому развитию. Международные программы и проекты инклюзивного развития" на Евразийском экономическом форуме министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отдельно остановился на инициативе Кыргызстана о создании нового института развития.

Он подчеркнул, что республика добилась того, чтобы этот вопрос был включен в повестку ЕАЭС.

"Нам не удалось добиться консенсуса в вопросе создания специального института развития на базе существующих, целью которого стало бы выравнивание региона. Тогда родилась идея создать аналог российского агентства стратегических инициатив, которое имеет высокую репутацию. Это успешный институт, который занимается стимулированием инвестиционной активности в регионах", – сказал Глазьев.

Идея включает создание Евразийского агентства в форме консорциума, которое бы использовало опыт России и институтов государств-участниц Евразийского экономического союза для стимулирования инвестиционной активности для регионов внутри каждого государства.

"Мы могли бы на этой основе реализовать еще одно направление – общую концепцию пространственного развития. Здесь мы имеем возможность опереться на дееспособные институты, которые уже наработали опыт. Наши банки жалуются, что им не хватает проектов, можно было бы решить этот вопрос", – продолжил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Кроме того, Глазьев считает необходимым создание собственных инвестиционных рейтингов. По его словам, страны ЕАЭС больше не могут доверять американским рейтингам, которые себя дискредитировали.

"Предлагается создать рейтинговое агентство ЕАЭС. Не все страны пока имеют для этого заделы, но опыт России в этом плане очень обнадеживающий. Мы могли бы на него опираться", – заключил Сергей Глазьев.