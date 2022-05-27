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В КР требует правовой защиты интеллектуальная собственность в Интернете

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- Нина Ничипорова
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Защита прав интеллектуальной собственности в Интернете стала серьезным вопросом в Кыргызстане, затрагивающим интересы бизнес-сообщества и потребителей, да и страны в целом. Поэтому комитет Международного делового совета по интеллектуальной собственности решил обсудить правовые вопросы, возникающие в этой сфере. Речь шла и о проекте соглашения ЕАЭС о согласованных подходах по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. Во встрече приняли участие представители креативных индустрий, электронной коммерции, культурных учреждений, СМИ.

"С широким использованием Интернета возникли и новые вызовы, включая условия, при которых возможны нарушения авторских и смежных прав, а также прав на товарные знаки. Эта площадка одна из немногих, которая выступает мостом между бизнесом, государством, международными организациями и другими заинтересованными сторонами в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, мы - постоянный партнер Кыргызпатента в этой области", - сказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Как сообщила председатель комитета МДС Саодат Шакирова, в настоящее время Евразийская экономическая комиссия рассматривает проект соглашения ЕАЭС о согласованных подходах по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. В случае его принятия странами-участницами ЕАЭС законодательство Кыргызстана по регулированию вопросов интеллектуальной собственности претерпит ощутимые изменения.

Представители Кыргызпатента и Саодат Шакирова представили обзорную информацию о проекте этого соглашения. В настоящее время МДС вносит к нему свои предложения.

На встрече также обсудили вопросы, связанные с защитой прав обладателей видеоконтента на таких платформах, как YouTube, TikTok и других.

Члены МДС, в частности, "Арте" и другие юридические фирмы, оказывают постоянную поддержку субъектам интеллектуальной собственности не только в Кыргызстане, но и зарубежным компаниям, которые работают или защищают свои авторские права и товарные знаки в нашей стране.

Законодательство Кыргызстана (в отличие от соседнего Казахстана) не содержит специализированных мер по противодействию нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности в Интернете.

Много вопросов было у работников Музея изобразительных искусств. Отвечали им эксперты Ассоциации креативных индустрий, Кыргызпатента, юрфирмы "Арте". В итоге договорились, что Кыргызпатент будет теснее сотрудничать с культурными учреждениями, проведет с ними отдельную встречу. Дело в том, что музеи только управляют произведениями искусства, но не имеют на них прав, и поэтому нужно ограничить их от каких-то судебных разбирательств.

Сфера деятельности комитета МДС по интеллектуальной собственности расширяется, теперь он включает еще и Ассоциацию креативных индустрий, Ассоциацию электронной коммерции, в качестве приглашенных участников добавились культурные учреждения.

"Мы будем и дальше способствовать развитию этой сферы в Кыргызстане, а значит, развитию креативной экономики, искусства, стимулированию инноваций и производства продуктов интеллектуального труда, которые обладают высокой добавленной стоимостью", - рассказал vb.kgо планах ассоциации Аскар Сыдыков, подчеркнув, что 21-й век как раз и сосредоточен прежде всего на объектах интеллектуального труда, и технологии во многом основываются на этом. Направление очень перспективное.

По его мнению, сейчас законодательство в этой сфере у нас в стране слабо развито - не так, как хотелось бы. "Поэтому мы совместными усилиями будем совершенствовать законодательство и его применение в Кыргызстане. Чем лучше будут законодательные условия, тем больше будет защищаться интеллектуальная собственность. А это будет стимулировать людей и компании производить больше продуктов интеллектуального труда", - заключил глава МДС.

"Мероприятие прошло очень интересно, особенно привлекла внимание презентация группы компаний Mediacube, которая сопровождает популярный детский канал D Billions, производитель видеоконтента детских песен, - поделился впечатлениями Аскар Сыдыков. - Компания базируется на Кипре и предоставляет услуги защиты контента в онлайн платформах, в частности на YouTube, у них очень любопытные показатели. Например, они выявили около трех тысяч пиратских копий онлайн-видео D Billions, которые потом по ходатайству авторов удалось удалить с YouTube".


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URL: https://www.vb.kg/418546
Теги:
бизнес, закон, Интернет, Кыргызстан, МДС
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