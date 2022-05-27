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Ребенка в Беловодском специнтернате избили?

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- Назгуль Абдыразакова
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В ОФ "Лига защитников прав ребенка" обратилась женщина, чей ребенок посещал вспомогательный специнтернат в селе Беловодское. По ее словам, ребенок провел в интернате неделю. Когда она забирала сына из интерната, тот был весь избитый и напуганный. Об этом сообщил фонд на своей странице в соцсетях.

По его данным, женщина стала обращаться к директору учреждения, но та не стала даже вникать в проблему, была груба.Со слов работников интерната, ребенок упал, при этом они не поставили в свое время мать в известность. Она просит помочь установить, что случилось с ее ребенком.Данный интернат ориентирован на детей с инвалидностью.

"Ранее в этом же интернате от насилия со стороны сотрудника пострадал другой ребёнок с инвалидностью", - говорится в сообщении фонда.


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URL: https://www.vb.kg/418547
Теги:
дети, инвалиды, Чуйская область
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