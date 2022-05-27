Одинокие пожилые жители Нью-Йорка получат роботов-компаньонов

В штате Нью-Йорк 800 одиноких пожилых людей старшего возраста получат роботов-компаньонов. Об этом пишет The Verge.

По функционалу роботы-компаньоны похожи на голосовых помощников Siri или Алису. Они будут болтать с владельцами, напоминать о приеме лекарств и помогать связаться с близкими. Так власти города намерены бороться с "эпидемией одиночества" - в США примерно 14 миллионов американцев старше 65 лет живут одни.

Новый робот-компаньон называется ElliQ. Его разработала израильская компания Intuition Robotics.

Устройство состоит из двух элементов - похожего на лампу вращающегося "лица" с микрофоном и динамиками, а также планшета с сенсорным экраном.

Intuition Robotics заявляет, что ElliQ может проявлять эмпатию и строить отношения с пользователем. Робот запоминает детали жизни человека и подражает его характеру. Например, ElliQ будет больше шутить, если владелец часто смеется.