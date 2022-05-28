Посольство Турции провело в Кыргызстане фестиваль науки и технологии

В Кыргызстане прошел фестиваль науки и технологии образовательных учреждении, организованный посольством Турции в КР. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

По данным пресс-службы, ученики Бишкекской турецкой школы, Республиканского кыргызско-турецкого анадолийского лицея и кыргызско-турецкого женского профессионального лицея Анадолу провели презентации своих научных и учебно-научных проектов по предметам математики, физики, химиии, биологии, информатики и английского языка.

На церемонии открытия первого подобного фестиваля выступил Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган, который отметил, что Турция и впредь будет поддерживать ряд таких мероприятий.

Фестиваль науки и технологии посетили представители Министерство образования и науки КР, ученики столичных школ, ректора ВУЗов и вице-мэр Оша Венера Рыскулова.

С небольшим концертом выступила на фестивале этно-певица Гульзада Рыскулова.