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Посольство Турции провело в Кыргызстане фестиваль науки и технологии

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане прошел фестиваль науки и технологии образовательных учреждении, организованный посольством Турции в КР. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

По данным пресс-службы, ученики Бишкекской турецкой школы, Республиканского кыргызско-турецкого анадолийского лицея и кыргызско-турецкого женского профессионального лицея Анадолу провели презентации своих научных и учебно-научных проектов по предметам математики, физики, химиии, биологии, информатики и английского языка.

На церемонии открытия первого подобного фестиваля выступил Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган, который отметил, что Турция и впредь будет поддерживать ряд таких мероприятий.

Фестиваль науки и технологии посетили представители Министерство образования и науки КР, ученики столичных школ, ректора ВУЗов и вице-мэр Оша Венера Рыскулова.

С небольшим концертом выступила на фестивале этно-певица Гульзада Рыскулова.


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URL: https://www.vb.kg/418590
Теги:
дети, посольство, Турция, Кыргызстан
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