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Ученые расшифровали геном одного из жителей Помпей. Он оказался мигрантом

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- Анастасия Карелина
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Международная группа ученых впервые успешно извлекла ДНК из останков двух жителей древних Помпей и смогла расшифровать геном одного из них. Он оказался не местным жителем, а мигрантом. Об этом пишет sciencealert.com.

"Нам впервые удалось извлечь значительную часть сегментов генома из останков двух жителей Помпей: женщины в возрасте 50 лет и мужчины в возрасте от 35 до 40 лет. Геном мужчины удалось полностью восстановить. Его изучение раскрыло глубокие связи между жителями Древнего Рима и других регионов античного Средиземноморья", - говорят исследователи.

Останки были найдены в одной из комнат здания, известного как Casa del Fabbro, или "Дом кузнеца". Люди погибли от теплового удара и были погребены под толстым слоем пепла.

Структура Y-хромосомы и ядерного генома мужчины указывает на то, что его ближайшие родственники жили на острове Сардиния или на Мальте, а не в окрестностях Помпей. Это значит, что жители этих регионов поддерживали друг с другом контакты и активно мигрировали.


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URL: https://www.vb.kg/418608
Теги:
наука, в мире
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