С 6 по 10 июня в Бишкеке пройдет выездная сессия фестиваля "Артдокфест"

С 6 по 10 июня в Бишкеке пройдет выездная сессия международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест".

Показы в кыргызской столице состоятся в кинотеатре "Октябрь". Пройдут они при поддержке и в сотрудничестве с Интерньюс в КР.

В программе события - фильмы-участники конкурса "Артдокфест-2022", который прошел в марте в Риге. В Бишкеке будут показаны работы нескольких авторов. С режиссерами можно будет познакомиться, пообщаться, подискутировать.

Откроет фестиваль 6 июня фильм российского и латвийского режиссера документального кино, кинопродюсера и общественного деятеля, президента Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" Виталия Манского "Горбачев. Рай". Картина погружает публику в повседневную жизнь 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой. Это фильм-портрет первого и последнего президента СССР. Начало сеанса в 19 часов.

7 июня публике покажут картину Jumping-off place ("Место для прыжка с трамплина") Светланы Стасенко. Главная икона храма Вооруженных сил РФ - "Спас Нерукотворный" уже несколько лет путешествует по России. Одним из мест, куда привезли изображение, стал Трифонов Печенегский мужской монастырь, самый северный монастырь мира. Именно здесь прибытие "Спаса Нерукотворного" застала съемочная группа. Начало сеанса в 17 часов.

Затем будет показана лента "Начальник отряда" Никиты Ефимова. Режиссер приехал в колонию строгого режима, чтобы снять документальный фильм о начальнике отряда, который работает с заключенными. Но сам начальник считает, что показывать жизнь колонии так, как она протекает на самом деле, не стоит, и предлагает снимать постановочные сцены, которые самостоятельно режиссирует.

Также в этот день покажут ленту "Cotton100%" Михаила Бородина. Герои фильма: Елена - активистка, много лет отстаивающая права сборщиков хлопка, и Мухаббат - фермер и глава большой семьи, борющаяся с трудностями сельской жизни. Начало сеанса в 19 часов.

8 июня можно посмотреть фильм "Каргокульт" Юлии Шалгалиевой. В городе Каргополь Архангельской области в 2020 году из земли был выкопан бюст Сталина. Часть жителей захотела поставить его на центральной площади города, а часть выступила категорически против: ведь в 1937 году в Каргополе был открыт лагерь системы ГУЛАГ. Начало в 17 часов.

Затем покажут фильм "164880" Марии Фалилеевой и Александры Матвеевой. Герои этой истории - жители деревни Пурнема на берегу Белого моря. События их жизни проходят в морском ритме: приливы сменяют отливы, и ничто не может изменить этот порядок вещей. Начало в 19 часов.

И ленту "Бабий край" Елены Жигаевой. Старинный город Солигалич - застывший в пространстве и времени город-музей под открытым небом. В сапого-катальном цехе на месте бывшего храма героини фильма вручную делают валенки. Это яркие, сильные, жизнелюбивые, от природы артистичные русские женщины, достойные кисти художника хранительницы древнего промысла, древней традиции.

9 июня бишкекчане увидят фильм "Жизнь Иванны Яптунэ" Ренато Боррайо Серрано. Иванна - ненка, мать пятерых детей. Ее семья на протяжении веков владеет стадом северных оленей. Но теперь олени умирают, и Иванна знает, что скоро потеряет свое стадо и вынуждена будет принять драматическое решение. Фильм рассказывает о четырех годах жизни ненецкой семьи, о ее пути от суровых условий тундры до будней в Дудинке. Начало в 17 часов.

Покажут также ленту "Татьяна и ее дети" Елены Ласкари. Татьяна приехала из Молдавии в Рязанскую область в поисках лучшей доли. У нее четверо сыновей, которых она растит без мужа. А где-то на белом свете живут еще несколько десятков ее детей. "Дай бог, чтобы у них все было хорошо!" – размышляет героиня, которая снова в положении. Начало сеанса в 19 часов.

В последний день сессии 10 июня зрителей ждет просмотр картины "Куда мы едем?" Руслана Федотова. Это документальное наблюдение за жизнью московского метро на протяжении года. Дед Мороз, рассуждающий о Достоевском, бойцы ВДВ в одном вагоне с американскими пехотинцами… Начало в 17 часов.

Завершит кинопоказы фильм "Дело" Нины Гусевой. Адвокат Мария Эйсмонт вступает в борьбу с судебной системой России, доказывая невиновность своего подзащитного, активиста Константина Котова, в одном из резонансных политических дел последних лет. Начало в 19 часов.