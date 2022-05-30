Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 89.00 - 90.00

Отобрал телефон. В Аламудунском районе задержан подозреваемый в грабеже

272  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце мая 2022 года в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратилась Н.Г., 2003 года рождения, с требованием принять меры в отношении неизвестного лица, который 23 мая примерно 23.00, применив физическую силу, открыто завладел сотовым телефоном марки "Самсунг". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 206 ("Грабеж") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека А.А., 1999 года рождения.

Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418630
Теги:
Аламудунский район, грабеж, преступление, Кыргызстан, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  