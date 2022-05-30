Отобрал телефон. В Аламудунском районе задержан подозреваемый в грабеже

В конце мая 2022 года в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратилась Н.Г., 2003 года рождения, с требованием принять меры в отношении неизвестного лица, который 23 мая примерно 23.00, применив физическую силу, открыто завладел сотовым телефоном марки "Самсунг". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 206 ("Грабеж") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека А.А., 1999 года рождения.

Досудебное производство продолжается.