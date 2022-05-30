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ВОЗ сообщила о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян

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- Умар Тамашев
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, пишет ТАСС.

Как отмечается в распространенном в Женеве в воскресенье вечером информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени не выявленной передачи вируса.

"По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении. Основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие секс с мужчинами". Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение".

В значительном большинство случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район. "Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача [вируса], а также события, вызывающиеся рост [заражений]", - констатировали в ВОЗ.

Оспа обезьян

Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде стран Западной Европы и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 процента до 10 процентов, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.


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URL: https://www.vb.kg/418634
Теги:
ВОЗ, мировые новости
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