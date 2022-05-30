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Внешний госдолг растет: власти берут еще два кредита на $47 миллионов

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- Канат Кожоев
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Международная ассоциация развития и Международный фонд сельского хозяйства предоставят Кыргызстану два новых кредита. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он пояснил, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться на парламентском комитете по бюджету и финансам.

Нардеп пояснил, что Международная ассоциация развития выделяет 25 миллионов долларов в виде кредита и такую же сумму - грант. Средства пойдут в помощь Гарантийному фонду, а также на поддержку малого и среднего бизнеса и на выдачу им беспроцентных займов. Возвратность последних параментарий поставил под сомнение.

Также Международный сельскохозяйственный фонд выделит республике 22 миллиона долларов. При этом хотя формально эти средства должны пойти на развитие и поддержание пастбищ, уже в кредитном соглашении говорится о том, что значительная часть финансов будет направлена на проведение семинаров, тренингов и оплату консультантов и помощников.


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URL: https://www.vb.kg/418643
Теги:
Дастан Бекешев, кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, государственный долг
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