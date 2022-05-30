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Три аэропорта Кыргызстана выиграли в конкурсе "Лучший аэропорт года СНГ"

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- Наталья Крайнова
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В Москве (РФ) прошла 60-я Московская международная конференция "Современный аэропорт" и выставка "Техника, оборудование и технологии для аэропортов", в рамках которого состоялось награждение лауреатов конкурса "Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Манас".

Ежегодный конкурс учрежден Ассоциацией "Аэропорт" гражданской авиации в целях обеспечения успешного развития и конкурентоспособности аэропортов стран-участниц СНГ на внутреннем и международном рынках, пропаганды их достижений, повышения уровня обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности полетов, совершенствования инфраструктуры авиапредприятий.

Оргкомитет оценивал конкурсантов, добившихся в отчетном году наивысших результатов производственной деятельности и внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации. Все номинанты претендовали на победы в четырех категориях - "Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ", "За активную производственную деятельность", "За большой вклад в развитие аэропорта", "Динамично развивающийся аэропорт".

Среди аэропортов с объемом пассажирских перевозок более 1 млн пассажиров в год Международный аэропорт "Манас" стал победителем конкурса в номинации "Динамично развивающийся аэропорт" среди аэропортов стран-участниц СНГ за 2021 год.

Также Международные аэропорты "Ош" и "Иссык-Куль" стали победителями конкурса среди стран-участниц СНГ по итогам работы за 2021 год в номинации "За большой вклад в развитие аэропорта".

Заместителю Генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию ОАО "МАМ" Абдумалику Бусурманкулову и начальнику Международного аэропорта "Иссык-Куль" Алмазу Абдрахманову, которые приняли участие в мероприятии, 25 мая были вручены кубки и почетные грамоты от Президента Ассоциации "Аэропорт" Гражданской авиации.

Справочно:

Ассоциация "Аэропорт" Гражданской авиации образована 18 декабря 1990 года. Предметом деятельности Ассоциации является оказание комплекса услуг, связанных с анализом, освоением и внедрением достижений мирового опыта в практику деятельности аэропортовых комплексов и связанных с ними инфраструктур на территории стран-участниц СНГ.

Цель конкурса - обеспечение успешного развития и конкурентоспособности аэропортов стран-участниц СНГ на внутреннем и международном рынках, пропаганда их достижений, повышение уровня обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности полетов и совершенствование инфраструктуры авиапредприятий.


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URL: https://www.vb.kg/418669
Теги:
авиация, аэропорт, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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