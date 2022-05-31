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Нацбанк: Умеренное постковидное восстановление экономики КР продолжается

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- Александра Василькова
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Правление Национального банка 30 мая приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 14 процентов. Решение вступает в силу сегодня 31 мая 2022 года, сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что в КР отмечается некоторое замедление инфляционных процессов.

"Это обусловлено относительной стабилизацией ситуации на мировых продовольственных рынках после периода существенного давления, а также влиянием внутренних факторов. В мае1 2022 года годовая инфляция замедлилась до 13,8 процента с 14,5 процента в апреле. Однако ограниченное предложение продовольственных товаров на глобальных рынках и логистические проблемы продолжают нести в себе проинфляционные риски", - говорится в сообщении Нацбанка

В целом внешнеэкономические условия для экономики Кыргызстана по-прежнему развиваются под влиянием фактора неопределенности и рисков.

"Продолжается умеренное постковидное восстановление экономики нашей страны. По итогам января-апреля 2022 года темп прироста ВВП составил 5,4 процента (в аналогичном периоде 2021 года отмечался спад экономики на 3,0 процента). В краткосрочной перспективе сохраняющаяся высокая неопределённость может существенно скорректировать наметившийся тренд восстановления экономики страны", - считают в Нацюанке.

В условиях проводимого курса монетарной политики наращивание кредитной активности коммерческих банков сопровождается постепенным расширением их ресурсной базы. Ужесточение денежно-кредитной политики позволило сохранить привлекательность сомовых вкладов и побудить население к сберегательному поведению.

"Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 14 процентов. Сохранение текущих денежно-кредитных условий отвечает макроэкономическим реалиям Кыргызстана и в перспективе позволит ослабить возможные риски и последствия внешней конъюнктуры", - резюмируют аналитики регулятора.

Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию, и, при необходимости, принимает соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде.

Следующее плановое заседание Правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 июля 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/418707
Теги:
Кыргызстан, деньги, экономика, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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