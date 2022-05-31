Погода
$ 81.00 - 82.00
€ 89.00 - 90.00

Искусственный интеллект научился слышать "песни" умирающих коралловых рифов

339  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британские ученые научили искусственный интеллект определять степень здоровья коралловых рифов по их "песням". Об этом пишет Science Daily.

Алгоритм поможет следить за состоянием и восстановлением экосистем, находящихся под угрозой исчезновения из-за климатического кризиса и человеческого фактора.

"Песня" рифа - это его сложный уникальный ландшафт звуков, которые издают рыбы и другие существа. Ученые уже пробовали по нему оценивать здоровье экосистем, но столкнулись с проблемами. Компьютер может уловить закономерности, недоступные человеческому уху. Он может быстрее и точнее сказать нам, как дела у рифа. Новый искусственный интеллект различает общие звуки здоровых и нездоровых рифов.

Алгоритм может получать данные с подводных гидрофонов - легче установить их на рифы, чем приглашать дайверов для исследований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418709
Теги:
наука, новости мира, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  