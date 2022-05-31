Искусственный интеллект научился слышать "песни" умирающих коралловых рифов

Британские ученые научили искусственный интеллект определять степень здоровья коралловых рифов по их "песням". Об этом пишет Science Daily.

Алгоритм поможет следить за состоянием и восстановлением экосистем, находящихся под угрозой исчезновения из-за климатического кризиса и человеческого фактора.

"Песня" рифа - это его сложный уникальный ландшафт звуков, которые издают рыбы и другие существа. Ученые уже пробовали по нему оценивать здоровье экосистем, но столкнулись с проблемами. Компьютер может уловить закономерности, недоступные человеческому уху. Он может быстрее и точнее сказать нам, как дела у рифа. Новый искусственный интеллект различает общие звуки здоровых и нездоровых рифов.

Алгоритм может получать данные с подводных гидрофонов - легче установить их на рифы, чем приглашать дайверов для исследований.